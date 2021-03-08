Космонавты и специалисты проработают дальнейший план по устранению трещины на МКС

МОСКВА, 8 марта. /ТАСС/. Российские космонавты и специалисты Центра управления полетами (ЦУП) проработают в понедельник дальнейший план по устранению негерметичности в модуле "Звезда" на МКС. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Ракетно-космической корпорации "Энергия" (входит в Роскосмос).

"Сегодня в рамках работ по устранению негерметичности в модуле "Звезда" экипаж Международной космической станции под руководством специалистов Главной оперативной группы управления полетом РС МКС подробно проработает дальнейший план ремонтно-восстановительных работ", - отметили в пресс-службе.

Как уточнили в пресс-службе, космонавты Сергей Рыжиков и Сергей Кудь-Сверчков, консультируясь с подмосковным Центром управления полетами, поэтапно изучат радиограмму дальнейших действий и подготовят необходимое оборудования для обработки поверхности модуля, нанесения герметика и заплаты.

Космонавты Рыжиков и Сергей Кудь-Сверчков на прошлой неделе проводили ремонтно-восстановительные работы на корпусе модуля "Звезда", где ранее была обнаружена трещина и ряд возможных мест негерметичности. Все действия российские члены экипажа выполняли под руководством Главной оперативной группы управления российским сегментом МКС и привлеченных инженеров РКК "Энергия". Все работы по поручению гендиректора Роскосмоса Дмитрия Рогозина согласовываются со специалистами NASA.

На прошлой неделе космонавт Сергей Рыжиков нанес три слоя герметика и установил накладку на первую трещину в модуле "Звезда", в субботу нанес еще один слой герметика с торца установленной накладки. Работы по герметизации второй трещины начнутся 8-9 марта.