SpaceX планирует 9 марта запустить в космос группировку микроспутников Starlink

НЬЮ-ЙОРК, 9 марта. /ТАСС/. SpaceX планирует 9 марта по времени восточного побережья США вывести на орбиту с помощью ракеты Falcon 9 группировку из 60 микроспутников Starlink, предназначенных для обеспечения доступа в интернет. Об этом говорится в сообщении, размещенном в понедельник на странице компании в Twitter.

"Старт Falcon 9 с 60 спутниками Starlink намечен на завтра, 9 марта, на 21:58 по времени восточного побережья (05:58 мск 10 марта)", - указывается в тексте. Отмечается, что прогноз погоды благоприятствует запуску ракеты и последующему возвращению ее первой ступени. Старт будет осуществлен с космодрома на мысе Канаверал (штат Флорида).

Предыдущий запуск 60 микроспутников Starlink компания SpaceX провела 4 марта.

Сеть Starlink предназначена для обеспечения доступа в интернет за счет развертывания на околоземной орбите большого количества малых аппаратов массой до 500 кг. По оценке SpaceX, запуск в общей сложности 11 тыс. спутников и ввод их в эксплуатацию обойдутся в $10 млрд. К концу 2018 года на реализацию своего проекта SpaceX удалось привлечь $507 млн. Одним из крупнейших инвесторов является компания Google, которая ранее намеревалась развернуть на околоземной орбите собственную спутниковую группировку для обеспечения интернет-трафика.

В декабре 2018 года SpaceX подписала с ВВС США контракт на $28 млн, предусматривающий тестирование системы Starlink с целью ее возможного использования для военных нужд. В мае 2019 года в космос были выведены первые 60 аппаратов Starlink.