Космонавты приступят к устранению второй трещины на МКС 9 марта

МОСКВА, 9 марта. /ТАСС/. Космонавты Сергей Рыжиков и Сергей Кудь-Сверчков, которые сейчас находятся на борту Международной космической станции, приступят во вторник к устранению второго места негерметичности в модуле "Звезда". Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Ракетно-космической корпорации "Энергия" (входит в Роскосмос).

"В рамках работ по устранению негерметичности в модуле "Звезда" экипаж Международной космической станции приступит во вторник к ремонтно-востановительным работам на корпусе", - отметили в пресс-службе.

Как уточнили в РКК, космонавты под руководством специалистов из подмосковного Центра управления полетами зачистят поверхность в области негерметичности и нанесут первый слой герметика.

Космонавты Рыжиков и Кудь-Сверчков на прошлой неделе проводили ремонтно-восстановительные работы на корпусе модуля "Звезда", где ранее была обнаружена трещина и ряд возможных мест негерметичности. Все действия российские члены экипажа выполняли под руководством Главной оперативной группы управления российским сегментом МКС и привлеченных инженеров РКК "Энергия". Все работы по поручению гендиректора Роскосмоса Дмитрия Рогозина согласовываются со специалистами NASA.

На прошлой неделе космонавт Сергей Рыжиков нанес три слоя герметика и установил накладку на первую трещину в модуле "Звезда", в субботу нанес еще один слой герметика с торца установленной накладки. Работы по герметизации второй трещины пройдут на этой неделе. Накануне российские члены экипажа МКС под руководством специалистов Главной оперативной группы управления полетом российского сегмента станции подробно спланировали дальнейший план ремонтно-восстановительных работ. Также космонавты подготовили необходимое оборудование для обработки поверхности модуля, нанесения герметика и заплаты.