Россия и Китай подписали меморандум о создании станции на Луне

МОСКВА/ПЕКИН, 9 марта. /ТАСС/. Гендиректор Роскосмоса Дмитрий Рогозин и глава Китайского национального космического управления (CNSA) Чжан Кэцзянь подписали от имени правительств меморандум о взаимопонимании о сотрудничестве в области создания Международной научной лунной станции (МНЛС). Об этом сообщили во вторник Роскосмос и CNSA.

"Госкорпорация "Роскосмос" и CNSA <...> будут содействовать сотрудничеству по созданию МНЛС с открытым доступом для всех заинтересованных стран и международных партнеров, имея цель укреплять научно-исследовательское взаимодействие и продвигать исследование и использование космического пространства в мирных целях в интересах всего человечества",- говорится в сообщении российской госкорпорации.