Вместо космонавта Корсакова в апреле на МКС полетит астронавт Ванде Хай

МОСКВА, 10 марта. /ТАСС/. Космонавт Сергей Корсаков выведен из состава основного экипажа пилотируемого корабля "Союз МС-18", вместо него назначен астронавт NASA Марк Ванде Хай. Об этом говорится в сообщении Роскосмоса, распространенном в среду.

"Межведомственная комиссия по отбору космонавтов и их назначению в составы экипажей пилотируемых кораблей и станций <...> приняла решение о выводе из основного состава длительной экспедиции МКС-65 космонавта Роскосмоса Сергея Корсакова. Вместо него в состав основного экипажа в качестве бортинженера-2 включен астронавт NASA Марк Ванде Хай", - говорится в сообщении.

В дублирующем экипаже вместо Дмитрия Петелина назначена астронавт NASA Энн МакКлейн.

Как уточнили в госкорпорации, такое решение принято на основе существующих обязательств в рамках соглашения с компанией Axiom Space по осуществлению космического полета американского профессионального астронавта на борту космического корабля "Союз МС-18". "Изменение состава экипажа было проведено по настоятельным просьбам американской стороны. NASA озвучило свои пожелания только в конце 2020 года, а потому российской стороне пришлось пойти на изменение уже согласованной программы полетов", - говорится в сообщении.

Как подчеркнули в Роскосмосе, госкорпорация пошла на это решение, подтверждая "приверженность совместным договоренностям и духу совместного использования Международной космической станции".

В конце февраля генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин сообщил, что первый пилотируемый пуск к МКС в 2021 году состоится 9 апреля. Тогда же он рассказал, что состав экипажа "Союза МС-18" будет международным. Ранее в NASA сообщили, что рассматривают возможность получения дополнительного места для американского астронавта на этом корабле. В Роскосмосе тогда заявили, что ожидают конкретных предложений по полету.