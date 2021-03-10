SpaceX отложила до 11 марта запуск ракеты со спутниками Starlink

НЬЮ-ЙОРК, 10 марта. /ТАСС/. Американская компания SpaceX перенесла на четверг, 11 марта, запуск ракеты-носителя Falcon 9 с 60 микроспутниками Starlink. Об этом компания сообщила во вторник в Twitter.

"Теперь планируем запуск Starlink на четверг, 11 марта в 03:13 по времени восточного побережья (11:13 мск) - нужно время на дополнительные предстартовые проверки", - говорится в сообщении.

Предыдущий запуск 60 микроспутников Starlink компания SpaceX провела 4 марта.

Сеть Starlink предназначена для обеспечения доступа в интернет за счет развертывания на околоземной орбите большого количества малых аппаратов массой до 500 кг. По оценке SpaceX, запуск в общей сложности 11 тыс. спутников и ввод их в эксплуатацию обойдутся в $10 млрд.

В мае 2019 года в космос были выведены первые 60 аппаратов Starlink.