{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

SpaceX отложила до 11 марта запуск ракеты со спутниками Starlink

Предыдущий запуск 60 микроспутников Starlink компания провела 4 марта

НЬЮ-ЙОРК, 10 марта. /ТАСС/. Американская компания SpaceX перенесла на четверг, 11 марта, запуск ракеты-носителя Falcon 9 с 60 микроспутниками Starlink. Об этом компания сообщила во вторник в Twitter.

"Теперь планируем запуск Starlink на четверг, 11 марта в 03:13 по времени восточного побережья (11:13 мск) - нужно время на дополнительные предстартовые проверки", - говорится в сообщении.

Предыдущий запуск 60 микроспутников Starlink компания SpaceX провела 4 марта.

Сеть Starlink предназначена для обеспечения доступа в интернет за счет развертывания на околоземной орбите большого количества малых аппаратов массой до 500 кг. По оценке SpaceX, запуск в общей сложности 11 тыс. спутников и ввод их в эксплуатацию обойдутся в $10 млрд.

В мае 2019 года в космос были выведены первые 60 аппаратов Starlink.

Теги
США
NASA за полет своего астронавта на "Союзе" предоставило место на корабле США в 2023 году
Ранее Роскосмос сообщил, что космонавт Корсаков выведен из состава основного экипажа корабля "Союз МС-18", вместо него назначен астронавт NASA Марк Ванде Хай
Читать полностью