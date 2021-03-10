В Роскосмосе заявили, что полет астронавта США на "Союзе" станет разовым событием

МОСКВА, 10 марта. /ТАСС/. Полет астронавта NASA Марка Ванде Хая на российском пилотируемом корабле "Союз МС-18" не относится к перекрестным полетам и станет разовым событием. Об этом заявил в среду в эфире телеканала "Россия-24" исполнительный директор Роскосмоса по пилотируемым космическим программам Сергей Крикалев.

"Никаких разговоров об обмене мест нет, идут переговоры по перекрестным полетам, но это другая история. У нас просто образовалось свободное место, американская компания заключила с нами договор, покупая место на корабле "Союз". Это одноразовое событие", - сказал Крикалев.

Он пояснил, что перекрестные полеты - "совсем другая история, никак не связана с полетом 9 апреля". "Но разговор о перекрестных полетах давно ведется в профессиональных кругах. Обе стороны согласны, что это будет полезно. Это не покупка или продажа места, а распределение экипажа на разные корабли. Это делается для того, чтобы в случае задержек или аварий какого-то корабля на станции всегда оставались представители как одной, так и другой стороны", - сказал исполнительный директор Роскосмоса по пилотируемым программам.

Таким образом, при любых задержках на борту станции всегда будут представители обеих сторон. "Это целесообразно и с точки зрения надежности, и с точки зрения безопасности, но пока еще есть определенные юридические нюансы, которые нам надо разрешить и на нашей, и на американской стороне", - отметил он.

В среду Роскосмос сообщил, что космонавт Сергей Корсаков выведен из состава основного экипажа пилотируемого корабля "Союз МС-18", вместо него назначен астронавт NASA Марк Ванде Хай. В дублирующем экипаже вместо Дмитрия Петелина назначена астронавт NASA Энн Макклейн.

Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства сообщило, что не платило за полет американского астронавта 9 апреля на корабле "Союз МС-18", вместо этого было предоставлено место на космическом корабле США, запуск которого ожидается в 2023 году. В свою очередь в Роскосмосе сообщили ТАСС, что Россия и США пока не достигли договоренности о перекрестных полетах на российских "Союзах" и американских кораблях CrewDragon. При этом уточнили, что кресло в "Союзе МС" предоставлено NASA на основе подписанного с его подрядчиком Axiom Space контракта, а его сумма является коммерческой тайной.