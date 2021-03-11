Навигационная система для нового космического корабля "Орел" будет поставлена в 2022 году

МОСКВА, 11 марта. /ТАСС/. Летный образец навигационной системы, предназначенной для перспективного пилотируемого корабля "Орел", будет поставлен в Ракетно-космическую корпорацию (РКК) "Энергия" в следующем году. Об этом сообщил ТАСС заведующий отделом оптико-физических исследований Института космических исследований (ИКИ) РАН Роман Бессонов.

"Наша задача - в 2022 году поставить летные образцы в "Энергию", чтобы они в 2023 году имели полностью готовую первую летную машину", - сказал Бессонов.

По словам заведующего отделом, сейчас поставлены жесткие задачи по исполнению сроков.

Навигационная система состоит из четырех камер и программного обеспечения. Две камеры являются звездными датчиками и определяют угловую ориентацию в пространстве, еще две направлены либо на Землю, либо на Луну (в зависимости от местоположения корабля) для измерения координат. "Получается, мы измеряем три угла и три координаты космического аппарата в пространстве оптическими методами - такого ни у кого нет", - отметил ученый.

Сейчас образец навигационной системы прошел лабораторно-отработочные испытания, следующий этап - стендовая отработка.

Перспективный космический пилотируемый корабль "Орел" (прежнее название "Федерация") создается в рамках российской лунной программы. Первый запуск "Орла" без космонавтов на борту запланирован на 15 декабря 2023 года с космодрома Восточный, во время этого полета стыковка корабля с МКС не предусматривается. В 2024 году "Орел" выполнит второй полет (тоже без космонавтов) с последующей стыковкой со станцией. В 2028 году он должен совершить пилотируемый облет Луны.