SpaceX осуществила в США запуск ракеты со спутниками для сети Starlink

НЬЮ-ЙОРК, 11 марта. /ТАСС/. Компания SpaceX осуществила в четверг запуск ракеты-носителя Falcon 9 с очередными 60 микроспутниками для орбитальной сети Starlink. Трансляцию ведут на сайте компании.

Старт с космодрома на мысе Канаверал (штат Флорида) состоялся в 03:13 по времени Восточного побережья США (11:13 мск).

Сотрудники SpaceX намерены вновь вернуть первую ступень носителя на Землю. Ожидается, что через несколько минут после старта она плавно опустится на плавучую платформу в Атлантическом океане. Многократное использование ступеней ракет позволяет компании предпринимателя Илона Маска удешевлять стоимость запусков аппаратов на орбиту.

Пуск первоначально был намечен на 9 марта, однако за несколько часов до запланированного времени старта его перенесли из-за необходимости проведения дополнительных проверок.

Сеть Starlink предназначена для обеспечения доступа в интернет за счет развертывания на орбите большого количества малых аппаратов массой до 500 кг. По оценке SpaceX, запуск в общей сложности 11 тыс. спутников и ввод их в эксплуатацию обойдутся в $10 млрд. В мае 2019 года в космос были выведены первые 60 микроспутников.