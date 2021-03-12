Элементы капсулы с японского зонда "Хаябуса-2" впервые выставлены на показ

САГАМИХАРА /Япония/, 12 марта. /Корр. ТАСС Алексей Заврачаев/. Элементы капсулы с японского космического зонда "Хаябуса-2" ("Сокол-2") впервые после возвращения из миссии к астероиду Рюгу выставлены на показ. Торжественная церемония по этому случаю прошла в пятницу в музее в городе Сагамихара рядом с Токио, передает корреспондент ТАСС с места событий.

"Мы очень рады, что сегодня впервые мы можем представить вам элементы капсулы с зонда "Хаябуса-2". Сейчас специалистам Японского агентства аэрокосмических исследований (JAXA) предстоит проделать огромную работу по изучению доставленных образцов. Кроме того, зонд должен выполнить еще одну миссию. Для нас большая честь, что все это происходит в нашем городе", - отметил мэр Сагамихары Кэнтаро Мотомура.

На выставке представлены различные части капсулы, включая электронику, защитный экран, а также парашют, который использовался во время приземления в пустыне в Австралии.

Капсула пролетела порядка 5 млрд км в космосе. Находившийся внутри нее контейнер с образцами астероида в настоящее время доставлен в лабораторию JAXA в Сагамихаре, где ученые изучают его содержимое. Посетить выставку элементов капсулы с "Хаябусы-2" можно будет в период с 12 по 16 марта. Для этого требуется предварительная регистрация, а число посетителей в день ограничено из-за коронавируса.

5 декабря "Хаябуса-2" сбросил на Землю капсулу с образцами с Рюгу, завершив тем самым свою шестилетнюю экспедицию к этому небесному телу. Капсула успешно приземлилась на территории запретной зоны Вумера на юге Австралии, где ее обнаружили японские специалисты. Впоследствии она была доставлена в лаборатории JAXA рядом с Токио. Специалисты уже вскрыли капсулу и обнаружили внутри многочисленные частицы грунта. Они имеют темный цвет. К непосредственному анализу образцов после их предварительной сортировки в JAXA смогут приступить ориентировочно к лету этого года.

Зонд после сброса капсулы совершил маневр по уклонению от Земли и отправился в экспедицию к астероиду 1998 KY26 диаметром 30 м. Ожидается, что в июле 2031 года "Хаябуса-2" совершит посадку на его поверхность и возьмет образцы грунта, в котором могут содержаться частицы воды и органических веществ.