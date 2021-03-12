Китай произвел успешный запуск модифицированной ракеты "Чанчжэн-7А"

ПЕКИН, 12 марта. /ТАСС/. Китай в пятницу произвел успешный запуск модифицированной ракеты-носителя "Чанчжэн-7А" (CZ-7A, Long March-7A) с экспериментальным спутником экологического мониторинга. Об этом сообщила Китайская корпорация космической науки и техники (CASC).

Запуск состоялся в ночь на пятницу в 01:51 по местному времени (20:51 четверга мск) с космодрома Вэньчан в южной китайской провинции Хайнань. Экспериментальный спутник вышел на заданную орбиту. Нынешний запуск стал 362-м по счету для ракет-носителей серии "Чанчжэн".

Первый запуск "Чанчжэн-7А" произвели в марте 2020 года, однако он его признали неудачным. По словам заместителя главного конструктора ракеты-носителя Ма Чжунхуэя, "успешный запуск CZ-7A символизирует модернизацию китайских ракет-носителей". Он также отметил, что "модифицированная версия ракеты использует экологически чистое топливо из жидкого кислорода и керосина".

"Чанчжэн-7А" достигает в длину 60,1 м, что на 7 метров больше "Чанчжэн-7" (CZ-7, Long March-7). В отличие от двухступенчатой CZ-7, CZ-7A имеет три ступени. Стартовая масса модифицированной версии составляет 573 тонны, при этом ее грузоподъемность больше, чем у CZ-7: последняя способна выводить на геосинхронную переходную орбиту 5,5 тонны, а ее модифицированная версия - не менее 7 тонн.

Ожидается, что к 2025 году "Чанчжэн-7А" будет использоваться на полную нагрузку и выполнять по три-пять полетов ежегодно.