Орбиту МКС скорректировали в рамках подготовки к апрельскому запуску "Союза"

МОСКВА, 12 марта. /ТАСС/. Высота орбиты Международной космической станции (МКС) была скорректирована с помощью двигателей грузового корабля "Прогресс МС-14". Об этом сообщил специалист Центра управления полетами (ЦУП) во время переговоров с космонавтами.

"[Коррекция] прошла штатно", - сказал сотрудник ЦУП, трансляция переговоров ведется на сайте NASA.

Маневр был выполнен при помощи двигателей транспортного грузового корабля "Прогресс МС-14", пристыкованного к агрегатному отсеку модуля "Звезда". Как сообщили ранее ТАСС в Роскосмосе, двигатели должны были быть включены в 22:09 мск и проработать 144 секунды (около 2,5 мин.). В результате средняя высота орбиты станции должна была увеличиться примерно на 450 м и составить 419,7 км над поверхностью Земли.

Маневр был необходим для формирования баллистических условий перед стартом пилотируемого корабля "Союз МС-18", запуск которого запланирован на 9 апреля с космодрома Байконур на ракете-носителе "Союз-2.1а". На нем к МКС отправятся космонавты Роскосмоса Олег Новицкий, Петр Дубров, а также американский астронавт Марк Ванде Хай. В дублирующий экипаж входят Антон Шкаплеров, Олег Артемьев и астронавт NASA Энн Макклейн.