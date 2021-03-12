NASA покажет в прямом эфире процесс перестыковки пилотируемого корабля "Союз МС-17"

НЬЮ-ЙОРК, 12 марта. /ТАСС/. Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) покажет 19 марта в прямом эфире процесс перестыковки пилотируемого корабля "Союз МС-17" на Международной космической станции (МКС). Соответствующие сведения опубликованы в пятницу на сайте NASA.

По информации ведомства, трансляция операции начнется в 12:15 по времени Восточного побережья США (19:15 мск), отстыковка корабля от модуля "Рассвет" намечена на 12:38 (19:38 мск), а его стыковка с модулем "Поиск" - на 13:07 (20:07 мск). Управление кораблем в ручном режиме будут осуществлять российские космонавты Сергей Рыжиков и Сергей Кудь-Сверчков, а также астронавт NASA Кэтлин Рубинс.

Ранее Кудь-Сверчков на своей странице во "ВКонтакте" сообщил, что перестыковка "Союза МС-17" необходима для совершения выхода в открытый космос в рамках завершения подготовки к отстыковке модуля "Пирс". Космонавт напомнил, что в будущем на место "Пирса" будет пристыкован многофункциональный лабораторный модуль "Наука".

Ранее российские космонавты выходили в открытый космос из стыковочного отсека "Пирс", в этом году он будет затоплен перед запуском "Науки", поэтому теперь космонавты будут использовать выходной люк малого исследовательского модуля "Поиск", как в ноябре 2020 года.

Сейчас на МКС, помимо Рыжикова, Кудь-Сверчкова и Рубинс, находятся астронавты NASA Майкл Хопкинс, Виктор Гловер, Шэннон Уокер и астронавт Японского агентства аэрокосмических исследований Соити Ногути.