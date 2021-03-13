Роскосмос подтвердил изменение цвета ракеты, запуск которой запланирован на 20 марта

МОСКВА, 13 марта. /ТАСС/. Роскосмос подтвердил изменение цветовой гаммы ракеты-носителя "Союз-2.1а", которая должна вывести на орбиту 38 спутников из 18 стран. Об этом говорится в сообщении, распространенном госкорпорацией в субботу.

Ранее источник в ракетно-космической отрасли сообщил ТАСС, что ракета, запуск которой запланирован на 20 марта, будет окрашена в бело-синий цвет, что является отсылкой к установленному на территории ВДНХ прототипу ракеты-носителя "Восток".

"Союз-2" будет окрашен в бело-синей гамме вместо стандартного серо-оранжевого цветового сочетания. Источником вдохновения для новой окраски стал прототип ракеты-носителя "Восток", который располагается на ВДНХ в Москве. Он окрашен в белый цвет. Белой ракета при пуске выглядит от инея, покрывающего баки жидкого кислорода", - отметили в госкорпорации. В Роскосмосе напомнили, что на ракете "Восток" 60 лет назад с космодрома Байконур отправился в полет первый космонавт планеты Юрий Гагарин.

Идея изменения цветовой гаммы ракеты-носителя принадлежит компании "Главкосмос пусковые услуги" (оператор Роскосмоса по коммерческим программам). Предполагается, что все запуски по контрактам компании в 2021 году будут осуществляться на ракетах такого дизайна.

Обычно ракета "Союз" окрашена в серый цвет, непосредственно перед запуском она становится белой из-за инея, который образуется во время заправки жидким кислородом. В этот раз центральный и боковые блоки изначально окрашены в белый цвет, а окантовки - в синий, который используется в фирменном стиле Роскосмоса и в основной символике компании "Главкосмос пусковые услуги". "В остальном оранжевый цвет на носителе будет заменен на синий, а серый - на белый. Изменится также и цвет переходного отсека. Вместо традиционно серого он тоже станет синим", - пояснили в госкорпорации, добавив, что головной обтекатель сохранит белый цвет.

Ракета-носитель "Союз-2.1а" выведет на орбиту 38 аппаратов из 18 стран. Будут запущены космический аппарат дистанционного зондирования Земли CAS500-1 (Республика Корея), японский аппарат для удаления космического мусора ELSA-d, японские спутники дистанционного зондирования Земли GRUS, малый аппарат Саудовской Аравии для получения изображений Земли и обеспечения связи NAJM-1, спутники связи Технического университета Берлина. Также с космодрома Байконур на орбиту отправятся первый спутник Высшей школы экономики НИУ ВШЭ ДЗЗ, кубсат центра "Сириус" и НИУ ВШЭ, а также спутник "Орбикрафт-Зоркий" компании "Спутникс".