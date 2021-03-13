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Космонавт сообщил, что воздух из отсека МКС с трещинами продолжает утекать

Космонавты Рыжиков и Кудь-Сверчков на прошлой неделе проводили ремонтно-восстановительные работы на корпусе модуля "Звезда"

МОСКВА, 13 марта. /ТАСС/. Давление в промежуточной камере модуля "Звезда" российского сегмента Международной космической станции (МКС) продолжает снижаться, несмотря на герметизацию двух трещин. Об этом сообщил космонавт Сергей Рыжиков во время переговоров с Центром управления полетами (ЦУП).

"На борту порядок. Давление 730 мм рт. ст. на станции, [в промежуточной камере] - 678", - сказал Рыжиков, трансляция ведется на сайте NASA.

В пятницу космонавт закрыл люк в промежуточной камере для проверки герметичности. Тогда давление составляло 730-731 мм рт. ст.

Космонавты Рыжиков и Кудь-Сверчков на прошлой неделе проводили ремонтно-восстановительные работы на корпусе модуля "Звезда", где ранее обнаружили трещину и ряд возможных мест негерметичности. Все действия российские члены экипажа выполняли под руководством Главной оперативной группы управления российским сегментом МКС и привлеченных инженеров РКК "Энергия". Все работы по поручению гендиректора Роскосмоса Дмитрия Рогозина согласовываются со специалистами NASA.

На прошлой неделе космонавт Рыжиков нанес три слоя герметика и установил накладку на первую трещину в модуле "Звезда", в субботу нанес еще один слой герметика с торца установленной накладки. В понедельник российские члены экипажа МКС под руководством специалистов на Земле подробно спланировали дальнейший план ремонтно-восстановительных работ, во вторник приступили к работам по второй трещине. В четверг в РКК "Энергия" сообщили ТАСС, что экипаж завершил ремонтно-восстановительные работы на корпусе модуля "Звезда".

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