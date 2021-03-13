Астронавты NASA завершили выход в космос для проведения технических работ на МКС

НЬЮ-ЙОРК, 13 марта. /ТАСС/. Американские астронавты Виктор Гловер и Майкл Хопкинс завершили в субботу выход в открытый космос с борта Международной космической станции (МКС) для проведения технических работ. Трансляция идет на сайте Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA).

За 6 часов 47 минут Гловер и Хопкинс смогли выполнить все запланированные задачи: переподключить перемычки системы охлаждения, заменить антенну беспроводной связи на модуле Unity, а также подключить три кабеля на внешней поверхности европейского лабораторного модуля Columbus и установить усилитель конструкции теплозащитной крышки на шлюзе Quest.

Как отметили в NASA, нынешний выход с борта станции стал 237-м по счету, а общая продолжительность работ в открытом космосе составила 62 дня 3 часа 54 минуты.