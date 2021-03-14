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Космонавт Корсаков может стать одним из первых российских участников полета на CrewDragon

Он уже прошел необходимые мероприятия, нужные для изготовления космического снаряжения
Сергей Корсаков Роскосмос
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Сергей Корсаков
© Роскосмос

МОСКВА, 14 марта. /ТАСС/. Космонавт Сергей Корсаков, который изначально должен был полететь на "Союзе МС-18" в апреле, является одним из первых российских претендентов на полет на американском корабле Crew Dragon. Об этом сообщил начальник Центра подготовки космонавтов им. Ю. А. Гагарина (ЦПК) Павел Власов.

"Сергей - один из первых претендентов, кто полетит на Crew Dragon, он прошел необходимые мероприятия, нужные для изготовления космического снаряжения", - сказал Власов в эфире радио "Комсомольская правда".

В среду Роскосмос сообщил, что космонавт Сергей Корсаков выведен из состава основного экипажа пилотируемого корабля "Союз МС-18", вместо него назначен астронавт NASA Марк Ванде Хай. В дублирующем экипаже вместо Дмитрия Петелина назначена астронавт NASA Энн Макклейн. Запуск "Союза МС-18" запланирован на 9 апреля.

Ранее гендиректор Роскосмоса Дмитрий Рогозин сообщил, что госкорпорация пока не готова отправлять российских космонавтов в полет на корабле Crew Dragon, разработанном компанией SpaceX. По его словам, полеты возможны после прохождения американским кораблем сертификации. Пока речь идет о технических консультациях о перекрестных полетах.

Переговоры об экипаже "Союза"

Власов сообщил, что переговоры о включении американских астронавтов в состав основного и дублирующего экипажей пилотируемого корабля "Союз МС-18" велись за полгода до принятия решения. 

"О том, что американская сторона предпримет попытку включить своего астронавта в наш экипаж, было известно как минимум за полгода до этого события. Законные очертания это приобрело только в начале марта. 2 марта решением межведомственной комиссии Марк Ванде Хай был включен в состав основного экипажа, а Энн Макклейн была включена в качестве бортинженера-2 дублирующего экипажа", - сказал Власов.

Он пояснил, что переговоры на эту тему шли довольно давно. "Понимая, что Crew Dragon - новый корабль, что возможны неожиданности с переносом старта и так далее, американская сторона давно вела переговоры, чтобы подстраховаться. Чтобы не получилось так, что, если вдруг американский корабль не полетит, то американский сегмент МКС останется без американских астронавтов", - отметил Власов.

По мнению начальника ЦПК, такая практика будет логична и в будущем. "Она будут иметь продолжение, когда мы будем выполнять полеты смешанными экипажами: наши космонавты будут летать на Crew Dragon, на американских коммерческих кораблях, а астронавты NASA будут летать на наших. Потому что, если вдруг по каким-то причинам, хотя бы из-за одного члена экипажа, нужно прерывать экспедицию, то сегмент остается необитаемым. Российский либо американский. Этой ситуации нужно избежать, и логика в таких действиях есть", - заявил он.

Власов сообщил, что тренировки космонавтов начались до того, как было принято официальное решение о включении астронавтов в экипаж.

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