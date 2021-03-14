Актрису и ее дублера для съемок фильма на МКС определят в апреле

МОСКВА, 14 марта. /ТАСС/. Члены основного и дублирующего экипажей космического пилотируемого корабля, на котором на МКС отправится актриса для съемок фильма, будут определены в начале апреля. Об этом сообщил режиссер проекта Клим Шипенко в эфире радио "Комсомольская правда".

"Я сейчас точную дату не помню, но что-то там в начале апреля", - сказал Шипенко в ответ на вопрос, когда будут известны члены основного и дублирующего экипажа корабля, на котором должна полететь актриса для съемок фильма "Вызов" на МКС.

Режиссер также сообщил, что уже проходит медицинскую комиссию для того, чтобы тоже совершить полет на орбиту.

В ноябре прошлого года гендиректор Роскосмоса Дмитрий Рогозин выложил в Twitter ролик, в котором сообщалось, что съемки первого художественного фильма в космосе запланированы на октябрь 2021 года. Космическая драма с рабочим названием "Вызов" является совместным проектом Роскосмоса, Первого канала и студии Yellow, Black and White.

На этой неделе Первый канал сообщил, что для финальной части конкурса отобраны 20 претенденток на главную роль. Среди тех, кто прошел отбор, в основном актрисы, в том числе хорошо известные. Вместе с актрисой на орбиту отправятся космонавт Роскосмоса Антон Шкаплеров и режиссер проекта Клим Шипенко.

Средства из госбюджета

Генеральный директор АО "Главкосмоса" Дмитрий Лоскутов в свою очередь заявил, что съемка фильма не потребует выделения дополнительных средств из федерального бюджета.

"Съемку фильма финансирует Первый канал. В целом реализация проекта будет осуществляться в рамках существующей федеральной космической программы, то есть не потребует каких-то дополнительных средств из федерального бюджета", - сказал Лоскутов.

Он подчеркнул, что в Главкосмосе рассчитывают, что проект будет способствовать притоку в отрасль внебюджетных средств за счет развития коммерческих космических полетов. "Эта задача была поставлена Главкосмосу в прошлом году. Часть работ, которая включает в себя отбор, подготовку космонавтов и двух участников проекта, изготовление полетного снаряжения - скафандр, ложементы, будет профинансирована Главкосмосом", - пояснил он.

Лоскутов подчеркнул, что Главкосмос также не использует бюджетные средства. "Все, что мы вкладываем в этот проект, мы заработали сами. Несмотря даже на пандемию, в прошлом году у нас достойные финансовые показатели", - сказал он.