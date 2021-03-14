Срок полета двух членов экипажа "Союза МС-18" увеличат

МОСКВА, 14 марта. /ТАСС/. Два члена экипажа космического корабля "Союз МС-18" останутся на МКС дольше из-за съемок фильма "Вызов". Об этом сообщил начальник Центра подготовки космонавтов имени Ю. А. Гагарина (ЦПК) Павел Власов.

"Полет этого экипажа будет продленным", - сказал Власов в эфире радио "Комсомольская правда".

По словам начальника ЦПК, командир экипажа Олег Новицкий в октябре вернется на Землю на спускаемом аппарате корабля "Союз МС-18" вместе с участниками полета "Союза МС-19" (актриса и режиссер Клим Шипенко, которые будут задействованы в съемках фильма на МКС). Два члена экипажа - космонавт Петр Дубров и астронавт NASA Марк Ванде Хай - останутся на орбите и вернутся на "Союзе МС-19".

"Речь не идет о годичном полете, пока еще программа полета не утверждена. Какой-то продленный срок будет, безусловно", - сказал Власов, уточнив, что в 2022 году первый пилотируемый пуск будет "чуть-чуть раньше", чем в апреле.

Первый пилотируемый пуск в 2021 году запланирован на 9 апреля. На корабле "Союз МС-18" на МКС отправятся космонавты Роскосмоса Олег Новицкий и Петр Дубров, а также астронавт NASA Марк Ванде Хай.