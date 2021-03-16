Поставку испанских приборов для космического телескопа "Спектр-УФ" отложили до конца года

МОСКВА, 16 марта. /ТАСС/. Поставка испанских приборов для космической обсерватории "Спектр-УФ", которая откладывалась с лета 2020 года, перенесена на конец 2021 года из-за пандемии коронавируса. Об этом сообщил ТАСС заместитель директора по научной работе Института астрономии РАН (ИНАСАН, головная научная организация в проекте) Михаил Сачков.

"Срок поставки летных образцов приемников излучения для дальнего ультрафиолета блока камер поля (предназначены для построения высококачественных изображений в ультрафиолетовом и оптическом участках спектра - прим. ТАСС) отложен до конца года", - отметил Сачков, уточнив, что задержка связана с пандемией коронавируса.

Замдиректора по научной работе ИНАСАН добавил, что "поскольку испанские разработчики идут со значительным опережением графика работ по проекту в целом, этот перенос никак не скажется на задержке работ по проекту".

Изначально поставка летных образцов приемников излучения для дальнего ультрафиолета блока камер поля была запланирована на лето 2020 года. Приборы должна поставить испанская компания SENER. Они потребуются для комплектации в 2022 году.

Ранее источник в ракетно-космической отрасли сообщил ТАСС, что запуск обсерватории "Спектр-УФ" запланирован на 23 октября 2025 года. Такое решение было принято после пересмотра федеральной космической программы. В пресс-службе Роскосмоса подтвердили ТАСС, что запуск обсерватории "Спектр-УФ" запланирован на 2025 год.

Космическая обсерватория "Спектр-УФ" - международный проект, направленный на исследование Вселенной в ультрафиолетовом участке электромагнитного спектра, который недоступен для наблюдений с Земли. Проект входит в федеральную космическую программу 2016-2025 годов, основным партнером выступает Испания.