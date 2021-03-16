Рогозин считает, что США недооценивают технический потенциал Роскосмоса

МОСКВА, 16 марта. /ТАСС/. США недооценивают потенциал и волю предприятий российской ракетно-космической отрасли. Такое мнение выразил во вторник генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин.

"Мне кажется, американские коллеги недооценили наш технический потенциал и волю", - написал Рогозин на своей странице в Facebook.

По словам главы Роскосмоса, такая же ситуация была 8-10 лет назад, когда США недооценили потенциал и волю РФ для восстановления оборонно-промышленного комплекса и перевооружения российской армии в кратчайшие сроки.

Рогозин подчеркнул, что Роскосмос неоднократно предлагал американским коллегам равноправные условия сотрудничества по окололунной станции Gateway, однако ответа не последовало. "Но в любом случае необходимо обсуждать единые технические стандарты для возможности стыковки нашего корабля "Орел" с Gateway. Это может понадобиться", - считает гендиректор госкорпорации.

В октябре 2020 Рогозин заявил на 71-м Международном астронавтическом конгрессе, проходившем в режиме видеоконференции, что Россия не будет принимать крупномасштабного участия в американском проекте создания окололунной станции Lunar Orbital Platform - Gateway. По его словам, в нынешнем состоянии этот проект в основном необходим для решения задач американской стороны.

Соединенные Штаты предложили концепцию окололунной станции Deep Space Gateway (новое название Lunar Orbital Platform - Gateway), которая станет пересадочным пунктом для миссий на естественный спутник Земли и в дальний космос. Весной 2019 года NASA также анонсировало проект "Артемида", который предусматривает строительство поселения на Луне. Рогозин неоднократно заявлял, что Роскосмос готов участвовать в международном проекте окололунной станции Lunar Orbital Gateway только на равных правах с NASA.