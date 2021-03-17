В Роскосмосе хотят сохранить финансирование научных программ на 15-16 млрд рублей в год

ХИМКИ /Московская область/, 17 марта. /ТАСС/. Как минимум 15-16 млрд рублей требуется каждый год на финансирование фундаментальных космических программ. Об этом сообщил журналистам генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин.

"Требуется не менее 15-16 млрд рублей ежегодно на фундаментальную науку", - сказал Рогозин.

Он отметил, что госкорпорация запросила совещание с президентом России Владимиром Путиным в канун Дня космонавтики для обсуждения, где Роскосмос надеется подтвердить финансирование научных программ.

По словам Рогозина, сейчас миссия "Луна-25" полностью профинансирована, при этом "Луна-26" и "Луна-27" профинансированы примерно на 50%.

В октябре 2021 года Роскосмос планирует отправить на Луну автоматическую станцию "Луна-25", которая станет первым отечественным аппаратом в современной России на естественном спутнике Земли. В качестве основной даты старта выбрано 1 октября, резервной - 30 октября. Ранее в пресс-службе НПО им. С. А. Лавочкина ТАСС сообщали, что аппарат "Луна-25" будет изготовлен и завершит испытания летом 2021 года.

Миссия "Луна-26" должна быть запущена в 2024 году, "Луна-27" - в 2025 году, "Луна-28" - в 2027-2028 годах.

Программа "Сфера"

Программу "Сфера" вновь внесут на рассмотрение в правительство до лета, сообщил Рогозин.

"Есть задача до 1 июня внести программу "Сфера" в правительство РФ", - сказал он.

О программе "Сфера" президент России Владимир Путин рассказал на прямой линии 7 июня 2018 года. Тогда он отметил, что РФ планирует запустить более 600 спутников связи и дистанционного зондирования Земли. В декабре 2020 года источник сообщил ТАСС, что доработанная по замечаниям Минфина России программа создания многоспутниковой группировки "Сфера" будет направлена в правительство на утверждение в первом полугодии 2021 года.