Предназначенная для доставки реголита "Луна-28" получит облик взлетно-посадочного корабля

ХИМКИ /Московская область/, 17 марта. /ТАСС/. Межпланетная автоматическая станция "Луна-28", в задачи которой входит возвращение лунного грунта (реголита) на Землю, будет иметь облик лунного взлетно-посадочного корабля. Об этом в среду сообщил журналистам генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин.

"Работа, которая называется "Луна-28", аппарат, который должен вернуть грунт, [будет] в облике лунного взлетно-посадочного корабля", - сказал Рогозин.

В октябре 2021 года Роскосмос планирует отправить на Луну автоматическую станцию "Луна-25", которая станет первым отечественным аппаратом в современной России на естественном спутнике Земли. В качестве основной даты старта выбрано 1 октября, резервной - 30 октября. Ранее в пресс-службе НПО им. С. А. Лавочкина ТАСС сообщали, что аппарат "Луна-25" будет изготовлен и завершит испытания летом 2021 года. Миссия "Луна-26" должна быть запущена в 2024 году, "Луна-27" - в 2025 году, "Луна-28" - в 2027-2028 годах.