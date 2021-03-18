Ракета "Союз-2.1а" прошла генеральные испытания перед пуском с Байконура

МОСКВА, 18 марта. /ТАСС/. Ракета-носитель "Союз-2.1а", которая в субботу должна вывести на орбиту 38 спутников из 18 стран, прошла генеральные испытания. Об этом сообщил генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин.

"Работы по второму пусковому дню на Байконуре завершены. Генеральные испытания проведены. Замечаний нет. По космическим аппаратам - норма", - написал Рогозин в своем Telegram-канале.

Глава Роскосмоса уточнил, что в пятницу на космодроме ожидается предпусковой день, работы будут идти по плану.

Старт ракеты-носителя "Союз-2.1а" с Байконура запланирован на 09:07 мск 20 марта. На ней будут запущены космический аппарат дистанционного зондирования Земли CAS500-1 (Республика Корея), японский аппарат для удаления космического мусора ELSA-d, японские спутники дистанционного зондирования Земли GRUS, малый аппарат Саудовской Аравии для получения изображений Земли и обеспечения связи NAJM-1, спутники связи Технического университета Берлина. Также с космодрома Байконур на орбиту отправятся первый спутник Высшей школы экономики (НИУ ВШЭ) ДЗЗ, кубсат центра "Сириус" и НИУ ВШЭ, а также спутник "Орбикрафт-Зоркий" компании "Спутникс". Это будет первый коммерческий пуск компании "Главкосмос пусковые услуги" (входит в Роскосмос).

Ранее источник в ракетно-космической отрасли сообщил ТАСС, что ракета для запуска 38 космических аппаратов будет в бело-синей гамме вместо стандартного серо-оранжевого цветового сочетания. Позже в Роскосмосе подтвердили эту информацию.