Роскосмос прогнозирует не менее 13-14 пусков метановой ракеты "Амур" в год к 2030 году

МОСКВА, 18 марта. /ТАСС/. Не менее 13-14 пусков перспективной ракеты-носителя "Амур" с возвращаемой ступенью ежегодно ожидается к 2030 году. Об этом говорится в презентации, представленной исполнительным директором Роскосмоса по перспективным программам и науке Александром Блошенко в рамках ежегодного международного СПГ Конгресса.

"Прогнозируется не менее 13-14 пусков в год к 2030 году", - говорится в презентации.

Уточняется, что ежегодная потребность в СПГ будет на уровне 2,8 тыс. тонн.

Роскосмос и РКЦ "Прогресс" в октябре прошлого года подписали контракт на разработку эскизного проекта космического ракетного комплекса с первой российской многоразовой ракетой на метане "Амур". Ракета получит возвращаемую первую ступень и будет запускаться с космодрома Восточный в Амурской области. В феврале генеральный директор Ракетно-космического центра "Прогресс" (входит в Роскосмос) Дмитрий Баранов сообщил журналистам, что работы по эскизному проектированию метановой ракеты-носителя "Амур" планируется завершить в третьем квартале 2021 года.

"Амур" с многоразовой возвращаемой ступенью будет способен выводить на низкую околоземную орбиту до 10,5 тонны полезного груза против 8,5 у ракет серии "Союз-2".