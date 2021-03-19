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NASA и SpaceX подписали соглашение о предотвращении столкновений аппаратов в космосе

Речь идет о недопущении столкновений космических аппаратов NASA и спутников орбитальной сети Starlink

ТАСС, 19 марта. Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) подписало соглашение с американской компанией SpaceX о расширении сотрудничества для предотвращения столкновений космических аппаратов.

"Это соглашение разрешает более глубокий уровень координации, сотрудничества и обмена информацией и определяет условия, ответственность и действия для обеспечения безопасности полетов", - говорится в заявлении, размещенном в четверг на сайте NASA. Уточняется, что главной задачей соглашения является недопущение сближений или столкновений космических аппаратов NASA и спутников орбитальной сети Starlink.

Сеть Starlink предназначена для обеспечения доступа в интернет за счет развертывания на орбите большого количества малых аппаратов массой до 500 кг. По оценке SpaceX, запуск в общей сложности 11 тыс. спутников и ввод их в эксплуатацию обойдутся в $10 млрд. В мае 2019 года в космос были выведены первые 60 микроспутников.

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