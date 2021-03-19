Корабль "Союз МС-17" вновь пристыковался к МКС

МОСКВА, 19 марта. /ТАСС/. Пилотируемый корабль "Союз МС-17" вновь причалил к Международной космической станции (МКС), сменив место стыковки с малого исследовательского модуля (МИМ) "Рассвет" на модуль "Поиск". Трансляция ведется на сайте Роскосмоса.

Стыковка произошла чуть более чем на 5,5 минут позже запланированного времени.

На борту корабля находятся три члена экипажа - российские космонавты Сергей Рыжиков и Сергей Кудь-Сверчков и американский астронавт Кэтлин Рубинс. Перестыковка велась в ручном режиме. "Союз МС-17" должен был причалить к малому исследовательскому модулю "Поиск" в 20:07 мск.

Ранее Кудь-Сверчков сообщал, что перестыковка "Союза МС-17" нужна для проведения следующего выхода в открытый космос по российской программе и освобождения стыковочного места для корабля "Союз МС-18", старт которого запланирован на 9 апреля.

Для следующего выхода в открытый космос, уточнили в Роскосмосе, в качестве шлюзового отсека будет использован модуль "Поиск", а в качестве резервного шлюза - переходный отсек служебного модуля. Корабль, на котором прилетит экипаж, выполняющий выход в космос, будет пристыкован к модулю "Рассвет".

Ранее российские космонавты выходили в открытый космос из стыковочного отсека "Пирс", в этом году он будет затоплен перед запуском многофункционального лабораторного модуля "Наука", поэтому теперь они будут использовать выходной люк малого исследовательского модуля "Поиск", как в ноябре 2020 года.

Сейчас на МКС находятся космонавты Роскосмоса Сергей Рыжиков и Сергей Кудь-Сверчков, астронавты NASA Кэтлин Рубинс, Майкл Хопкинс, Виктор Гловер, Шэннон Уокер и астронавт Японского агентства аэрокосмических исследований Соити Ногути. На корабле "Союз МС-18" на станцию должны прилететь российские космонавты Олег Новицкий и Петр Дубров, а также американский астронавт Марк Ванде Хай.