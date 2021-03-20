Госкомиссия допустила ракету "Союз-2.1а" с 38 спутниками к заправке и пуску

МОСКВА, 20 марта. /ТАСС/. Государственная комиссия приняла решение о готовности ракеты-носителя "Союз-2.1а", которая с разгонным блоком "Фрегат" должна вывести на орбиту 38 спутников из 18 стран, к предстоящему в субботу пуску. Об этом говорится в сообщении Роскосмоса, распространенном в субботу.

"Члены Госкомиссии приняли решение о готовности ракеты космического назначения к заправке компонентами топлива и пуску, который должен состояться 20 марта в 09:07:12 мск", - сообщили в госкорпорации. В Роскосмосе уточнили, что в соответствии с графиком работ в 05:30 мск совместный расчет приступил к заправке изделия топливом.

Ракета "Союз-2.1а" будет запущена с космодрома Байконур в 09:07 мск. Примерно через девять минут от третьей ступени ракеты отделится головной блок в составе разгонного блока "Фрегат" и спутников. Выведение основной нагрузки - южнокорейского аппарата CAS500-1 -"Фрегатом" на целевую орбиту займет чуть более часа. Примерно с 11:35 до 11:37 мск ожидается отделение первой партии спутников попутной полезной нагрузки, с 13:13 до 13:43 мск - второй.

На ракете "Союз-2.1а" на орбиту будут запущены космический аппарат дистанционного зондирования Земли CAS500-1 (Республика Корея), японский аппарат для удаления космического мусора ELSA-d, японские спутники дистанционного зондирования Земли GRUS, малый аппарат Саудовской Аравии для получения изображений Земли и обеспечения связи NAJM-1, спутники связи Технического университета Берлина.

Также с космодрома Байконур на орбиту отправятся первый спутник Высшей школы экономики (НИУ ВШЭ) ДЗЗ, кубсат центра "Сириус" и НИУ ВШЭ, а также спутник "Орбикрафт-Зоркий" компании "Спутникс" и другие.

Ранее источник в ракетно-космической отрасли сообщил ТАСС, что ракета для запуска 38 космических аппаратов будет в бело-синей гамме вместо стандартного серо-оранжевого цветового сочетания. Позже в Роскосмосе подтвердили эту информацию. Смена дизайна является отсылкой к установленному на территории ВДНХ прототипу ракеты-носителя "Восток" (на такой ракете совершил первый в истории человечества полет в космос Юрий Гагарин) и фирменным цветам компании "Главкосмос пусковые услуги" и Роскосмоса.