Запуск ракеты-носителя "Союз-2.1а" с 38 спутниками перенесли на резервный день

МОСКВА, 20 марта. /ТАСС/. Запуск ракеты-носителя "Союз-2.1а", которая должна вывести на орбиту 38 аппаратов из 18 стран, с космодрома Байконур перенесен на резервный день. Об этом сообщили в пресс-службе Роскосмоса.

"Пуск ракеты-носителя "Союз-2.1а" с разгонным блоком "Фрегат" и 38 иностранными космическими аппаратами на борту с космодрома Байконур перенесен на резервную дату. О времени старта будет сообщено дополнительно", - говорится в сообщении Роскосмоса в Telegram-канале.

Кроме того, ведущий во время онлайн-трансляции на "Роскосмос ТВ" сообщил, что запуск ракеты-носителя "Союз-2.1а" перенесен по техническим причинам.

"Причины - технические, в практике такое бывает", - отметил он.

На ракете "Союз-2.1а" на орбиту будут запущены космический аппарат дистанционного зондирования Земли (ДЗЗ) CAS500-1 (Республика Корея), японский аппарат для удаления космического мусора ELSA-d, японские спутники дистанционного зондирования Земли GRUS, малый аппарат Саудовской Аравии для получения изображений Земли и обеспечения связи NAJM-1, спутники связи Технического университета Берлина.

Также с космодрома Байконур на орбиту отправятся первый спутник Высшей школы экономики (НИУ ВШЭ) ДЗЗ, кубсат центра "Сириус" и НИУ ВШЭ, а также спутник "Орбикрафт-Зоркий" компании "Спутникс". Это первый коммерческий пуск компании "Главкосмос пусковые услуги" (входит в Роскосмос).

Ранее источник в ракетно-космической отрасли сообщил ТАСС, что ракета для запуска 38 космических аппаратов будет в бело-синей гамме вместо стандартного серо-оранжевого цветового сочетания. Позже в Роскосмосе подтвердили эту информацию. Смена дизайна является отсылкой к установленному на территории ВДНХ прототипу ракеты-носителя "Восток" (на такой ракете совершил первый в истории человечества полет в космос Юрий Гагарин) и фирменным цветам компании "Главкосмос пусковые услуги" и Роскосмоса.