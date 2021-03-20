Рогозин назвал причину переноса пуска ракеты-носителя "Союз-2.1а" с Байконура

МОСКВА, 20 марта. /ТАСС/. Перенос запуска ракеты-носителя "Союз-2.1а", которая должна вывести на орбиту 38 спутников из 18 стран, связан со скачком напряжения. Об этом сообщил ТАСС генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин.

"Скачок в напряжении. Решили не рисковать, заново проведем набор готовности", - сообщил Рогозин.

Ранее Роскосмос в телеграм-канале сообщил, что пуск ракеты-носителя "Союз-2.1а" с разгонным блоком "Фрегат" и 38 иностранными космическими аппаратами на борту с космодрома Байконур перенесен на резервную дату. Позже в госкорпорации уточнили, что старт ракеты теперь запланирован на 09:07 мск 21 марта.

На ракете "Союз-2.1а" на орбиту будут запущены космический аппарат дистанционного зондирования Земли (ДЗЗ) CAS500-1 (Республика Корея), японский аппарат для удаления космического мусора ELSA-d, японские спутники дистанционного зондирования Земли GRUS, малый аппарат Саудовской Аравии для получения изображений Земли и обеспечения связи NAJM-1, спутники связи Технического университета Берлина.

Также с космодрома Байконур на орбиту отправятся первый спутник Высшей школы экономики (НИУ ВШЭ) ДЗЗ, кубсат центра "Сириус" и НИУ ВШЭ, а также спутник "Орбикрафт-Зоркий" компании "Спутникс" и другие аппараты.