Экипаж МКС-65 начал экзаменационные комплексные тренировки

МОСКВА, 20 марта. /ТАСС/. Экипажи 65-й длительной экспедиции на МКС приступили к экзаменационным комплексным тренировкам. Об этом говорится в сообщении, распространенном Роскосмосом в субботу.

"20 марта 2021 года для экипажей 65-й длительной экспедиции на Международную космическую станцию начались экзаменационные комплексные тренировки. Это завершающий этап сессии, в процессе которого оценивается готовность космонавтов и астронавтов к выполнению программы полета в целом", - сообщили в Роскосмосе.

Тренировки пройдут в два этапа. "В тот день, когда один экипаж демонстрирует навыки управления кораблем, другой - выполняет задания на тренажере российского сегмента МКС. На втором этапе экипажи меняются местами. Первым к испытаниям на тренажере транспортного пилотируемого корабля "Союз МС" приступил основной экипаж МКС-65", - говорится в сообщении.

Для командира основного экипажа Олега Новицкого это будет третий полет, для бортинженера Петра Дуброва - первый, для бортинженера-2 Марка Ванде Хая - второй.

Марк Ванде Хай

"Подготовка к длительной космической экспедиции МКС-65 носила особый характер. Длительное время американская сторона не могла принять решение и официально оформить обращение о включении в российские экипажи своих сограждан", - привели в Роскосмосе слова начальника Центра подготовки космонавтов Павла Власова.

Сначала в качестве бортинженера-2 с экипажем Новицкого к полету готовился космонавт Роскосмоса Сергей Корсаков, а дублировал его Дмитрий Петелин. Но в связи с тем, что вопрос замены российских космонавтов на их американских коллег уже находился в стадии обсуждения, астронавты NASA Марк Ванде Хай и его дублер Энн МакКлейн тоже приступили к подготовке.

"Наши партнерские отношения и понимание того, что российские и американские модули МКС должны быть резервированы на случай каких-то непредвиденных ситуаций с доставкой и сменой экипажей, в итоге привело к решению о том, что экипаж должен быть международным. Пока шел процесс согласований, мы готовили и космонавтов, и астронавтов. Это большая эмоциональная нагрузка. Но мы с пониманием отнеслись к ситуации, и с гордостью говорю, что выдержали все", - подчеркнул Власов.

"Я считаю, что Марк готов и к экзаменам, и к полету. Это стало приятной неожиданностью, что в итоге мы остались в том же составе, в котором дублировали экипаж Сергея Рыжикова, находящийся сейчас на МКС", - сообщил командир экипажа МКС-65 Новицкий.

Подготовка

В Госкорпорации сообщили, что перед началом тренировки Новицкий доложил экзаменационной комиссии о готовности приступить к выполнению заданий. "Экипаж вытянул билет, но какие именно нештатные ситуации включены в него, космонавты не знают. Они должны быть готовы к неожиданностям, которые могут возникнуть во время полета. Поэтому на экзаменационных тренировках экипажу заранее не сообщают о нештатных ситуациях. Уже в процессе тренировочного "полета" на корабле они будут получать информацию о каких-либо неисправностях и ЧП, которые смоделируют для экипажей инструкторы. Комиссия оценит не только способность устранять проблемы, но и выполнение необходимых действий по основным режимам программы полета", - сказали в Роскосмосе.

Дублирующий экипаж МКС-65 в составе космонавтов Роскосмоса Антона Шкаплерова, Олега Артемьева и астронавта NASA Энн МакКлейн свою первую из комплексных тренировок проводит на тренажере российского сегмента МКС. Им также предстоит отработать штатные и нештатные ситуации, справиться с аварийной ситуацией. "Мы готовы заменить основной экипаж, если это будет необходимо. В нашем экипаже каждый имеет опыт космических полетов. Но надеемся, что все пойдет по плану, стартовать будем, когда придет наша очередь", - отметил командир дублирующего экипажа МКС-65 Шкаплеров.

Старт транспортного пилотируемого корабля "Союз МС-18" с космодрома Байконур запланирован на 9 апреля. Планируемая продолжительность полета - 191 сутки. 10 марта Роскосмос сообщил, что космонавт Сергей Корсаков выведен из состава основного экипажа пилотируемого корабля "Союз МС-18", вместо него назначен астронавт NASA Марк Ванде Хай. В дублирующем экипаже вместо Дмитрия Петелина назначена астронавт NASA Энн Макклейн.

Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства сообщило, что не платило за полет американского астронавта на корабле "Союз МС-18". Вместо этого было предоставлено место на космическом корабле США, запуск которого ожидается в 2023 году. Кому именно предоставлено место, в NASA не уточнили.