Госкомиссия разрешила вывоз "Союза-2.1б" на стартовый стол Восточного

МОСКВА, 20 марта. /ТАСС/. Госкомиссия приняла решение о готовности ракеты-носителя (РКН) "Союз-2.1б", которая должна вывести на орбиту 36 британских спутников связи OneWeb, к вывозу на стартовый стол космодрома Восточный 22 марта. Об этом сообщил в субботу генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин.

"На космодроме Восточный Госкомиссия приняла решение о вывозе РКН на стартовый комплекс 22 марта 2021", - написал Рогозин на своей странице в Twitter.

В свою очередь в Роскосмосе отметили, что в настоящее время ракета космического назначения установлена на транспортно-установочный агрегат.

Ранее в компании "Главкосмос" сообщили, что запуск спутников OneWeb с Восточного планируется 25 марта. Всего в этом году Роскосмос планирует осуществить восемь запусков аппаратов OneWeb с космодромов Байконур, Восточный и Куру.

Первые шесть спутников OneWeb отправились на орбиту с космодрома Куру на ракете "Союз-СТ" 28 февраля 2019 года. С Байконура 7 февраля 2020 года в космос были выведены 34 аппарата, а 21 марта - еще столько же. Впервые с космодрома Восточный спутники OneWeb были запущены в декабре 2020 года. Были выведены 36 аппаратов. В общей сложности компания намеревается развернуть на околоземной орбите порядка 600 спутников.

Обновленная договоренность OneWeb с Arianespace (французская компания, которая выступает оператором) предполагает запуск 16 российских ракет "Союз" с космодромов Куру, Восточный и Байконур в 2020-2022 годах. Каждый запуск позволит вывести на орбиту по 34-36 аппаратов.