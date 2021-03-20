Российский сегмент МКС законсервировали во время перестыковки 19 марта

МОСКВА, 20 марта. /ТАСС/. Члены экипажа впервые за долгое время провели консервацию российского сегмента МКС перед началом перестыковки корабля "Союз МС-17" с одного модуля на другой, прошедшей в пятницу. Об этом сообщил космонавт Роскосмоса Сергей Кудь-Сверчков.

"Поскольку на российском сегменте станции никого не оставалось, то мы провели практически полную его консервацию с выключением систем и закрытием всех межмодульных и межкорабельных люков", - написал Кудь-Сверчков на своей странице в "ВКонтакте".

Космонавт уточнил, что в прошлый раз подобная операция проводилась давно, когда станция была еще не обитаемой, а посещаемой.

В пятницу "Союз МС-17" был перестыкован с модуля "Рассвет" на "Поиск". Операция проходила в ручном режиме, кораблем управлял космонавт Роскосмоса Сергей Рыжиков, также на борту находились его коллега Сергей Кудь-Сверчков и астронавт NASA Кэтлин Рубинс. Перестыковка была нужна для проведения следующего выхода в открытый космос по российской программе и освобождения стыковочного места для корабля "Союз МС-18", старт которого запланирован на 9 апреля.

Во время следующей внекорабельной деятельности в качестве шлюзового отсека будет использован модуль "Поиск", а в качестве резервного шлюза - переходный отсек служебного модуля. Корабль с экипажем, который выполнит выход в космос, будет пристыкован к модулю "Рассвет".