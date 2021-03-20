Пуск ракеты-носителя "Союз-2.1а" с 38 спутниками из 18 стран перенесли на 22 марта

МОСКВА, 20 марта. /ТАСС/. Пуск ракеты-носителя "Союз-2.1а", которая вместе с разгонным блоком "Фрегат" должна вывести на орбиту 38 спутников из 18 стран, перенесен на понедельник, 22 марта. Об этом сообщил ТАСС в субботу генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин.

"Пуск перенесен на понедельник", - сказал Рогозин.

По словам главы Роскосмоса, перенос пуска "Союза-2.1а" с Байконура связан с проблемой с наземным оборудованием, она уже устранена. В свою очередь, в Роскосмосе отметили, что решение о переносе приняли на заседании комиссии, в ходе которого были рассмотрены результаты испытаний ракеты после выявленной утром технической неисправности. Как уточнили в госкорпорации, пуск запланирован на утро 22 марта.

Ранее Роскосмос в Telegram-канале сообщил, что пуск ракеты-носителя "Союз-2.1а" с разгонным блоком "Фрегат" и 38 иностранными космическими аппаратами на борту с космодрома Байконур перенесен на резервную дату. Позже старт ракеты планировался на 9:07 мск 21 марта. Рогозин сообщал, что перенос связан со скачком напряжения.

На ракете "Союз-2.1а" на орбиту будут запущены космический аппарат дистанционного зондирования Земли (ДЗЗ) CAS500-1 (Республика Корея), японский аппарат для удаления космического мусора ELSA-d, японские спутники дистанционного зондирования Земли GRUS, малый аппарат Саудовской Аравии для получения изображений Земли и обеспечения связи NAJM-1, спутники связи Технического университета Берлина.

Также с космодрома Байконур на орбиту отправятся первый спутник Высшей школы экономики (НИУ ВШЭ) ДЗЗ, кубсат центра "Сириус" и НИУ ВШЭ, а также спутник "Орбикрафт-Зоркий" компании "Спутникс" и другие аппараты.