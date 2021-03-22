Ракету "Союз-2.1б" со спутниками OneWeb установили на стартовый стол Восточного

МОСКВА, 22 марта. /ТАСС/. Ракета-носитель "Союз-2.1б" установлена на стартовый комплекс космодрома Восточный для запуска британских спутников связи. Об этом говорится в сообщении Роскосмоса, распространенном во вторник.

"В соответствии с решением Государственной комиссии утром 22 марта 2021 года ракета-носитель "Союз-2.1б" с разгонным блоком "Фрегат" и 36 британскими космическими аппаратами OneWeb была вывезена с технического на стартовый комплекс космодрома Восточный и установлена в стартовую систему", - говорится в сообщении.

Как уточнили в Роскосмосе, на космодроме начались работы по графику первого стартового дня.

Запуск спутников OneWeb с Восточного планируется на 05:47 мск 25 марта. Всего в этом году Роскосмос планирует осуществить восемь запусков аппаратов OneWeb с космодромов Байконур, Восточный и Куру.

Первые шесть спутников OneWeb отправились на орбиту с космодрома Куру на ракете "Союз-СТ" 28 февраля 2019 года. С Байконура 7 февраля 2020 года в космос были выведены 34 аппарата, а 21 марта - еще столько же. Впервые с космодрома Восточный спутники OneWeb были запущены в декабре 2020 года. Были выведены 36 аппаратов. В общей сложности компания намеревается развернуть на околоземной орбите порядка 600 спутников.

Обновленная договоренность OneWeb с Arianespace (французская компания, которая выступает оператором) предполагает запуск 16 российских ракет "Союз" с космодромов Куру, Восточный и Байконур в 2020-2022 годах. Каждый запуск позволит вывести на орбиту по 34-36 аппаратов.