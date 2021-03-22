Ракета "Союз-2.1а" с 38 спутниками стартовала с космодрома Байконур

МОСКВА, 22 марта. /ТАСС/. Ракета-носитель "Союз-2.1а" с 38 спутниками из 18 стран, запуск которой был перенесен с 20 марта, стартовала с 31 площадки (стартовый комплекс "Восток") космодрома Байконур. Трансляция ведется на сайте Роскосмоса.

Примерно через девять минут разгонный блок "Фрегат" со спутниками отделился от третьей ступени ракеты. "Есть отделение головного блока от третьей ступени ракеты-носителя", - сказал комментатор пуска. Ракета "Союз-2.1а" стартовала с космодрома Байконур в 09:07 мск. Выведение южнокорейского аппарата CAS500-1 "Фрегатом" на целевую орбиту займет чуть более часа. Примерно с 11:35 до 11:37 мск ожидается отделение первой партии спутников попутной полезной нагрузки, с 13:13 до 13:43 мск - второй.

Изначально пуск был запланирован на 20 марта, однако незадолго до старта был перенесен на резервную дату. Вечером в субботу гендиректор Роскосмоса Дмитрий Рогозин сообщил ТАСС, что пуск запланирован на 22 марта. По его словам, перенос связан с проблемой с наземным оборудованием, которая уже устранена. Как позднее уточнили в компании "Главкосмос пусковые услуги", проблема была связана с наземным вспомогательным оборудованием разгонного блока "Фрегат".

На ракете "Союз-2.1а" на орбиту запущены космический аппарат дистанционного зондирования Земли (ДЗЗ) CAS500-1 (Республика Корея), японский аппарат для удаления космического мусора ELSA-d, японские спутники ДЗЗ GRUS, малый аппарат Саудовской Аравии для получения изображений Земли и обеспечения связи NAJM-1, спутники связи Технического университета Берлина.

Также с космодрома Байконур на орбиту отправились первый спутник Высшей школы экономики (НИУ ВШЭ) ДЗЗ, кубсат центра "Сириус" и НИУ ВШЭ, а также спутник "Орбикрафт-Зоркий" компании "Спутникс" и другие аппараты.

Ранее источник в ракетно-космической отрасли сообщил ТАСС, что ракета для запуска 38 космических аппаратов будет в бело-синей гамме вместо стандартного серо-оранжевого цветового сочетания. Позже в Роскосмосе подтвердили эту информацию. Смена дизайна является отсылкой к установленному на территории ВДНХ прототипу ракеты-носителя "Восток" (на такой ракете совершил первый в истории человечества полет в космос Юрий Гагарин) и фирменным цветам компании "Главкосмос пусковые услуги" и Роскосмоса.

В новость были внесены изменения (9:17 мск) — добавлены подробности после первого абзаца.