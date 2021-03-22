Все запущенные с Байконура 38 спутников выведены на орбиту

МОСКВА, 22 марта. /ТАСС/. Южнокорейский спутник дистанционного зондирования Земли CAS500-1 и еще 37 аппаратов, запущенные в понедельник с космодрома Байконур с помощью ракеты "Союз-2.1а", успешно выведены на целевую орбиту при помощи разгонного блока "Фрегат". Об этом сообщил ТАСС генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин.

"Всего отделены КА [космический аппарат] CAS500-1 и 37 КА попутной полезной нагрузки", - сказал Рогозин.

В Роскосмосе уточнили, что особенностью данного запуска являлось использование системы отделения ленточного типа для выведения аппаратов с чувствительным научным и бортовым оборудованием. Она была разработана в Научно-производственном объединении им. С. А. Лавочкина. "В дальнейшем новую систему планируют использовать для выведения последующих аппаратов серии CAS500, а также некоторых российских спутников", - говорится в сообщении, распространенном госкорпорацией.

Ракета "Союз-2.1а" с 38 спутниками из 18 стран стартовала с космодрома Байконур в 09:07 мск. Примерно через девять минут после пуска головной блок в составе "Фрегата" и спутников отделился от третьей ступени ракеты. Изначально пуск был запланирован на 20 марта, однако незадолго до старта был перенесен на резервную дату. Вечером в субботу гендиректор Роскосмоса Дмитрий Рогозин сообщил ТАСС, что пуск запланирован на понедельник, 22 марта. По его словам, перенос связан с проблемой с наземным оборудованием, которая уже устранена. Как позднее уточнили в компании "Главкосмос пусковые услуги", проблема была связана с наземным вспомогательным оборудованием разгонного блока "Фрегат".

На ракете "Союз-2.1а" на орбиту запущены космический аппарат дистанционного зондирования Земли CAS500-1 (Республика Корея), японский аппарат для удаления космического мусора ELSA-d, японские спутники дистанционного зондирования Земли GRUS, малый аппарат Саудовской Аравии для получения изображений Земли и обеспечения связи NAJM-1, спутники связи Технического университета Берлина. Также с космодрома Байконур на орбиту отправились первый спутник Высшей школы экономики (НИУ ВШЭ) ДЗЗ, кубсат центра "Сириус" и НИУ ВШЭ, а также спутник "Орбикрафт-Зоркий" компании "Спутникс" и другие аппараты.

Ракета для запуска 38 космических аппаратов была окрашена в бело-синей гамме вместо стандартного серо-оранжевого цветового сочетания. Смена дизайна является отсылкой к установленному на территории ВДНХ прототипу ракеты-носителя "Восток" (на такой ракете совершил первый в истории человечества полет в космос Юрий Гагарин) и фирменным цветам компании "Главкосмос пусковые услуги" и Роскосмоса.