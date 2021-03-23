Российские спутники будут замерять температуру в Арктике каждые полчаса

МОСКВА, 23 марта. /ТАСС/. Спутники группировки "Арктика-М" смогут проводить замеры температуры в Арктическом регионе каждые полчаса. Об этом в интервью ТАСС рассказал замначальника отделения по разработке и созданию многозональных сканирующих систем в АО "Российские космические системы" (РКС) Юрий Гектин.

"Каждый аппарат этого типа ("Арктика-М" - прим. ТАСС) сможет каждые полчаса проводить замеры температуры в каждой точке Арктической зоны", - сказал он.

По словам замначальника отделения РКС, размещение космических аппаратов на высокоэллиптической орбите позволит собирать метеорологическую и гидрологическую информацию о состоянии северных широт, а сканирующая аппаратура спутников позволит вести непрерывную разномасштабную съемку с периодичностью от 15 до 30 минут. Все параметры будут передаваться на Землю, что позволит создавать атмосферные модели для составления более точного прогноза погоды, который будет использоваться для авиации и судоходства.

Еще одной важной задачей группировки станет наблюдение за движением льдов. "При такой частоте съемки будет видно, как двигаются ледяные поля, где образовываются большие широкие трещины", - отметил конструктор, подчеркнув, что это поможет организовать навигацию на Северном морском пути.

Ракета "Союз-2.1б" с первым спутником "Арктика-М" стартовала с космодрома Байконур 28 февраля в 09:55 мск. Примерно через девять минут после пуска головной блок в составе "Фрегата" и спутника отделился от третьей ступени ракеты. Выведение на рабочую орбиту заняло более двух часов. Минимально в состав высокоэллиптической гидрометеорологической космической системы "Арктика-М" должно входить два спутника. Аппараты обеспечат круглосуточный всепогодный мониторинг поверхности Земли и морей Северного Ледовитого океана, а также постоянную и надежную связь.