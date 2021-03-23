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Эксперт: некоторые технические характеристики спутников РФ уступают западным аналогам

Замначальника отделения по разработке и созданию многозональных сканирующих систем в РКС Юрий Гектин при этом отметил, что такие отставания не критичны

МОСКВА, 23 марта. /ТАСС/. Российские спутники по некоторым техническим параметрам отстают от зарубежных аналогов, но это не является критичным. Такое мнение высказал в интервью ТАСС замначальника отделения по разработке и созданию многозональных сканирующих систем в АО "Российские космические системы" (РКС) Юрий Гектин.

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"Если рассматривать отдельные технические характеристики наших спутников, то по некоторым параметрам мы пока отстаем от западных аналогов, например, по радиометрическим точностям, но эти отставания не критичны", - отметил он.

При этом специалист подчеркнул, что российская аппаратура при практически равных характеристиках стоит приблизительно в 30 раз дешевле западных аналогов.

По словам Гектина, Россия является первопроходцем в области сбора гидрометеорологических данных об Арктике из космоса, благодаря новой "полярной" группировке. "Это будет первая система в мире, которая сможет функционировать на такой орбите [высокоэллиптической] и поставлять такой массив информации о Северном полюсе", - считает специалист.

Ракета "Союз-2.1б" с первым спутником "Арктика-М" стартовала с космодрома Байконур 28 февраля в 09:55 мск. Примерно через девять минут после пуска головной блок в составе "Фрегата" и спутника отделился от третьей ступени ракеты. Выведение на рабочую орбиту заняло более двух часов. Минимально в состав высокоэллиптической гидрометеорологической космической системы "Арктика-М" должно входить два спутника. Аппараты обеспечат круглосуточный всепогодный мониторинг поверхности Земли и морей Северного Ледовитого океана, а также постоянную и надежную связь.

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