Спутник "Арктика-М" сделал первый снимок арктического региона

МОСКВА, 23 марта. /ТАСС/. Первый снимок арктического региона с высокоэллиптической орбиты сделан многозональным сканирующим устройством МСУ-ГС-М нового российского космического аппарата (КА) дистанционного зондирования Земли (ДЗЗ) "Арктика-М" №1. Об этом сообщила пресс-служба холдинга "Российские космические системы" (РКС, входит в госкорпорацию Роскосмос).

"Космический аппарат "Арктика-М" является уникальным для мировой орбитальной группировки ДЗЗ. Спутник находится на высокоэллиптической орбите и позволяет выполнять мониторинг арктического региона Земли, недоступного для наблюдения с геостационарных орбит", - говорится в сообщении.

Полученное цветосинтезированное изображение в первых трех видимых спектральных каналах по информационным параметрам не уступает данным, поступающим от геостационарных спутников серии "Электро". В отличие от последних, новый спутник серии "Арктика-М" находится в постоянном движении относительно поверхности Земли - это обусловлено нахождением космического аппарата на высокоэллиптической орбите, когда спутник приближается и отдаляется от планеты на расстояние от 1 тыс. до 40 тыс. км.

На космическом аппарате "Арктика-М" установлено два прибора МСУ-ГС-М. Возможности целевой аппаратуры спутника позволяют вести непрерывную съемку Земли с периодичностью от 15 до 30 минут в 10 спектральных диапазонах (семь из них - инфракрасные). Разрешение на поверхности составляет от 1 до 4 км.

КА "Арктика-М" №1 был запущен 28 февраля 2021 года с космодрома Байконур, а в начале марта вышел на рабочую орбиту. В настоящее время проводятся летные испытания КА перед вводом его в эксплуатацию.