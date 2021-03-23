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Россия и США провели консультации по вопросам космической безопасности

Мероприятие состоялось в формате видеоконференции

МОСКВА, 23 марта. /ТАСС/. Российско-американские консультации по вопросам космической безопасности состоялись во вторник в формате видеоконференции, стороны заинтересованы продолжить диалог. Об этом говорится в сообщении МИД РФ.

"Состоялся обмен мнениями по широкому спектру проблем, касающихся обеспечения безопасности космической деятельности. Выражена заинтересованность в продолжении диалога по данной проблематике", - указали в российском дипведомстве.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия ценит сотрудничество с США в космосе и надеется на его продолжение.

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