Специалисты NASA намерены в апреле впервые испытать вертолет на Марсе

НЬЮ-ЙОРК, 23 марта. /ТАСС/. Специалисты Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) намерены в начале апреля провести первые испытания вертолета Ingenuity ("Изобретательность"), закрепленного на марсоходе Perseverance. Об этом сообщили во вторник на пресс-конференции в американском космическом ведомстве.

Главный разработчик Ingenuity Боб Бэларам отметил, что полет, вероятнее всего, состоится "не раньше 8 апреля". Он допустил, что эти сроки "могут перенести на несколько дней" раньше или позже.

Руководитель планетологического подразделения NASA Лори Глейз подчеркнула на пресс-конференции, что Ingenuity, масса которого составляет около 1,8 кг, должен стать "первым вертолетом, который полетит на другой планете". Она отметила, что специалисты будут делать фотографии с помощью установленных на аппарате камер. По словам Глейз, это позволит собрать информацию о некоторых участках поверхности Красной планеты, за которыми затруднительно наблюдать из космоса.

Говард Грип, который отвечает за управление Ingenuity в полете, сообщил, что первоначально аппарат должен подняться на высоту около 3 м.

Марсоход Perseverance 19 февраля осуществил посадку в районе кратера Езеро. Все операции во время нее осуществлялись в автоматическом режиме. Теперь в течение нескольких месяцев будет проходить проверка всех систем и оборудования. Специалисты NASA рассчитывают с помощью Perseverance обнаружить следы существования в далеком прошлом жизни на Марсе.