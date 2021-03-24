Пуски "Союза" по программе OneWeb состоятся 25 марта и через несколько недель после

МОСКВА, 24 марта. /ТАСС/. Следующий после 25 марта запуск британских спутников связи OneWeb ожидается через несколько недель после запланированного в конце месяца. Об этом сообщил ТАСС гендиректор "Главкосмоса" (входит в Роскосмос) Дмитрий Лоскутов.

"Следующий запуск, как ожидается, состоится через несколько недель после запуска, запланированного на конец этого месяца", - отметил он.

По словам гендиректора компании, в этом году ожидается значительное количество запусков космических аппаратов OneWeb. "График запуска во многом будет определяться готовностью космических аппаратов иностранного заказчика", - пояснил Лоскутов.

Запуск спутников OneWeb на ракете-носителе "Союз-2.1б" с Восточного планируется на 05:47 мск 25 марта. Всего в этом году Роскосмос планирует осуществить восемь запусков аппаратов OneWeb с космодромов Байконур, Восточный и Куру.

Первые шесть спутников OneWeb отправились на орбиту с космодрома Куру на ракете "Союз-СТ" 28 февраля 2019 года. С Байконура 7 февраля 2020 года в космос были выведены 34 аппарата, а 21 марта - еще столько же. Впервые с космодрома Восточный спутники OneWeb были запущены в декабре 2020 года. Были выведены 36 аппаратов. В общей сложности компания намеревается развернуть на околоземной орбите порядка 600 спутников.

Обновленная договоренность OneWeb с Arianespace (французская компания, которая выступает оператором) предполагает запуск 16 российских ракет "Союз" с космодромов Куру, Восточный и Байконур в 2020-2022 годах. Каждый запуск позволит вывести на орбиту по 34-36 аппаратов.