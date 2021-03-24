Около 10 выходов в открытый космос проведут космонавты новой экспедиции МКС

МОСКВА, 24 марта. /ТАСС/. Порядка 10 выходов в открытый космос с борта Международной космической станции (МКС) проведут российские космонавты новой экспедиции. Об этом сообщил в среду на предполетной онлайн-конференции в ТАСС командир космического корабля "Союз МС-18" Олег Новицкий.

"У нас обширная программа внекорабельной деятельности - 10 выходов в открытый космос. Мне повезет поработать в трех", - сказал он.

В свою очередь космонавт Петр Дубров отметил, что он выполнит до семи выходов в открытый космос, "если все пойдет по плану".

Ранее руководитель полета российского сегмента МКС Владимир Соловьев сообщил в интервью телеканалу "Россия-24", что многофункциональный лабораторный модуль "Наука" будет запущен на орбиту летом 2021 года, для интеграции модуля со станцией потребуется семь-восемь выходов в открытый космос.

Американские скафандры

В свою очередь космонавт Роскосмоса Петр Дубров сообщил, что российские космонавты по имеющимся планам будут выполнять выход в открытый космос в российских скафандрах.

"Пока по текущим планам у нас не планируется выхода российского члена экипажа в американском скафандре и американского - в российском. Мы будем с Олегом Новицким работать вдвоем в российских скафандрах", - сказал он.

Поиск трещины

Командир "Союза МС-18" также сообщил, что экипаж космического корабля не возьмет с собой новые инструменты для поиска негерметичности на станции.

"Каких-то новых инструментов пока не планируется, на борту есть все необходимое. Просто из-за очень малого размера приходится тратить много времени на поиск", - сказал Новицкий.

Он выразил надежду на то, что предыдущий экипаж, который сейчас находится на станции, успешно завершит эти работы. "Но мы готовы при необходимости поддерживать нашу станцию. Если нам придется продолжать искать, мы будем стараться. И в свою очередь надеемся, что на нас точно эта операция закончится, станция будет работать так же надежно, как всегда", - подчеркнул космонавт.

Ранее космонавты Роскосмоса Сергей Рыжиков и Сергей Кудь-Сверчков провели ремонтно-восстановительные работы на корпусе модуля "Звезда", где ранее обнаружили трещину и ряд возможных мест негерметичности. Все действия российские члены экипажа выполняли под руководством Главной оперативной группы управления российским сегментом МКС и инженеров РКК "Энергия". Все работы по поручению гендиректора Роскосмоса Дмитрия Рогозина согласовываются со специалистами NASA. Позже давление в промежуточной камере модуля "Звезда" продолжило снижаться, несмотря на герметизацию двух трещин.

Старт транспортного пилотируемого корабля "Союз МС-18" с космодрома Байконур запланирован на 9 апреля. Из космонавтов Роскосмоса в основной экипаж входят Новицкий и Дубров, в дублирующий - Антон Шкаплеров и Олег Артемьев. Планируемая продолжительность полета - 191 сутки. 10 марта Роскосмос сообщил, что космонавт Сергей Корсаков выведен из состава основного экипажа пилотируемого корабля "Союз МС-18", вместо него назначен астронавт NASA Марк Ванде Хай. В дублирующем экипаже вместо Дмитрия Петелина назначена астронавт NASA Энн Макклейн.