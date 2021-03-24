Пик звездопада Лириды придется на конец апреля

ТАСС, 24 марта. Звездопад Лириды достигнет максимальной скорости 21-22 апреля. Она составит 18 метеоров в час, пишет пресс-служба Московского планетария.

"С 14 по 30 апреля активизируется метеорный поток Лириды, пик которого придется на 21-22 апреля. По прогнозам Международной метеорной станции, ожидается до 18 метеоров в час", - говорится в сообщении.

Радиант апрельского звездопада лежит вблизи созвездия Лиры, что объясняет его название.

Лириды – это один из самых старых наблюдаемых и ежегодно действующих метеорных потоков, образованный кометой C/1861 G1 Тэтчер. История его наблюдений насчитывает более 2,5 тыс. лет. Когда-то звездопад был гораздо более активным. Так, 20 апреля 1803 года над восточным побережьем США число падающих звезд доходило до 700 в час.