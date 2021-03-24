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SpaceX осуществила запуск ракеты-носителя со спутниками Starlink

Первая ступень ракеты-носителя ранее использовалась при пяти запусках
Ракета-носитель Falcon 9 AP Photo/John Raoux, архив
Описание
Ракета-носитель Falcon 9
© AP Photo/John Raoux, архив

НЬЮ-ЙОРК, 24 марта. /ТАСС/. Американская компания SpaceX осуществила в среду запуск ракеты-носителя Falcon 9 с 60 микроспутниками Starlink. Трансляция ведется на сайте компании.

Старт с космодрома на мысе Канаверал (штат Флорида) состоялся в 04:28 по времени Восточного побережья США (11:28 мск). Первоначально запуск планировался на 21 марта, однако затем был перенесен.

Первая ступень ракеты-носителя ранее использовалась при пяти запусках. Сотрудники SpaceX намерены в очередной раз вернуть этот элемент Falcon 9 на Землю. Ожидается, что через несколько минут после старта ступень в автоматическом режиме плавно опустится на плавучую платформу Of Course I Still Love You ("Конечно, я все еще люблю тебя") в Атлантическом океане. Эта технология позволяет компании удешевлять стоимость очередных запусков носителей.

Сеть Starlink предназначена для обеспечения доступа в интернет за счет развертывания на околоземной орбите большого количества малых аппаратов массой до 500 кг. По оценке SpaceX, запуск в общей сложности 11 тыс. спутников и ввод их в эксплуатацию обойдутся в $10 млрд.

В мае 2019 года в космос были выведены первые 60 аппаратов Starlink.

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