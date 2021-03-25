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Обновлено 

Ракета "Союз-2.1б" со спутниками связи OneWeb стартовала с космодрома Восточный

Выведение аппаратов разгонным блоком займет почти четыре часа
© Юрий Смитюк/TACC, архив

МОСКВА, 25 марта. /ТАСС/. Ракета-носитель "Союз-2.1б" с разгонным блоком "Фрегат" и 36 британскими спутниками связи OneWeb стартовала с космодрома Восточный, трансляция ведется на сайте Роскосмоса.

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Головная часть ракеты "Союз-2.1б" успешно отделилась от третьей ступени носителя. "Есть отделение головного блока от третьей ступени ракеты-носителя", - сказал комментатор пуска.

Выведение аппаратов разгонным блоком займет почти четыре часа. Спутники будут отделяться в несколько этапов. Это второй запуск аппаратов OneWeb с Восточного и второй полностью коммерческий запуск с этого космодрома.

Первые шесть спутников OneWeb отправились на орбиту с космодрома Куру на ракете "Союз-СТ" 28 февраля 2019 года. С Байконура 7 февраля 2020 года в космос были выведены 34 аппарата, 21 марта - еще столько же. Впервые с космодрома Восточный спутники OneWeb были запущены в декабре 2020 года. Тогда вывели 36 аппаратов. В общей сложности компания намеревается развернуть на околоземной орбите порядка 600 спутников.

Обновленная договоренность OneWeb с Arianespace (французская компания, которая выступает оператором запусков) предполагает пуск 16 российских ракет "Союз" с космодромов Куру, Восточный и Байконур в 2020-2022 годах. Каждый запуск позволит вывести на орбиту от 34 до 36 аппаратов.

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