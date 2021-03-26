Экипажи новой экспедиции МКС провели тренировку на модуле "Наука" на Байконуре

МОСКВА, 26 марта. /ТАСС/. Основной и дублирующий экипажи новой длительной экспедиции на Международную космическую станцию (МКС) провели на космодроме Байконур тренировку на многофункциональном лабораторном модуле "Наука", который летом должен отправиться к станции. Об этом говорится в сообщении Ракетно-космической корпорации "Энергия" (РКК "Энергия", входит в Роскосмос), распространенном в пятницу.

"Сегодня основной и дублирующий экипажи транспортного пилотируемого корабля "Союз МС-18" провели тренировки на модуле "Наука", который проходит предстартовую подготовку в монтажно-испытательном корпусе площадки 254 космодрома Байконур", - говорится в сообщении.

Как уточнили в РКК "Энергия", в ходе тренировки экипажи ознакомились с внешней конструкцией и компоновкой модуля, а также с компоновкой его внутреннего объема.

Модуль "Наука" будет размещен на надирном порту служебного модуля "Звезда". Он предназначен для реализации российской программы научно-прикладных исследований и экспериментов. После ввода в эксплуатацию "Науки" российский сегмент получит дополнительные объемы для обустройства рабочих мест и хранения грузов, размещения аппаратуры для регенерации воды и кислорода. С "Наукой" российские космонавты должны получить второй туалет, каюту для третьего члена экипажа, а также европейский манипулятор ERA, который позволит выполнять ряд работ без выхода в открытый космос.

Запуск ракеты-носителя "Союз-2.1а" с пилотируемым кораблем "Союз МС-18" с космодрома Байконур запланирован на 9 апреля. В основной экипаж входят космонавты Роскосмоса Олег Новицкий и Петр Дубров, а также астронавт NASA Марк Ванде Хай. В дублирующий - российские космонавты Антон Шкаплеров, Олег Артемьев и американский астронавт Энн Макклейн. В пятницу они прибыли на Байконур для продолжения предполетной подготовки.