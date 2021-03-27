Прибор для геологоразведки Луны с орбиты планируется в РФ к испытаниям в 2022-2023 годах

МОСКВА, 27 марта. /ТАСС/. Лунный гамма- и нейтронный спектрометр (ЛГНС) для геологоразведки естественного спутника Земли с орбиты будет создан и пройдет испытания в 2022-2023 годах. Об этом сообщил ТАСС завотделом ядерной планетологии Института космических исследований (ИКИ) РАН Игорь Митрофанов.

"Прибор ЛГНС пока не изготовлен. Предполагаем начать [изготовление] в конце 2021 - начале 2022 года. Соответственно испытания - 2022-2023 года", - сказал Митрофанов.

Ранее ученый сообщил ТАСС, что установка прибора на орбитальном аппарате "Луна-26" позволить просканировать почти всю поверхность естественного спутника Земли, потому что он будет пролетать практически над всеми районами. По его словам, разрабатываемый в ИКИ прибор измерит гамма-излучение и поток нейтронов, по накопленному гамма-излучению будет составлена общая усредненная карта, определяющая элементный состав и количество летучих веществ на Луне.

Запуск орбитального аппарата "Луна-26" запланирован на 2024 год.