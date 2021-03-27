Космонавт с МКС сфотографировал севший на мель контейнеровоз в Суэцком канале

МОСКВА, 27 марта. /ТАСС/. Космонавт Сергей Кудь-Сверчков сфотографировал контейнеровоз Ever Given, который сел на мель и перекрыл движение в южной части Суэцкого канала. Изображение опубликовано на странице космонавта в Twitter.

Одна из самых обсуждаемых новостей за последние несколько дней: происшествие в Суэцком канале. Огромный контейнеровоз #EverGiven сел на мель и заблокировал канал. Сейчас прикладываются все усилия, чтобы снять корабль с мели, и восстановить судоходство. Вот так это выглядит с МКС pic.twitter.com/ch7Gs6Mw8H

"Вот так это выглядит с борта Международной космической станции. Видно, как буксиры пытаются сдвинуть гиганта с места", - написал Кудь-Сверчков в комментарии к фото.

Ранее генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин в свооей Telegram-канале показал изображение с российского спутника "Канопус-В", на котором видна "пробка" из судов около Суэцкого канала, южную часть которого перегородил контейнеровоз Ever Given, севший на мель.

Судно Ever Given, которое принадлежит японской компании Shohei Kisen и ходит под панамским флагом, во вторник перегородило одномагистральную южную часть Суэцкого канала из-за сильного ветра и песчаной бури, изменив курс и упершись носом и кормой в противоположные берега русла. Попытки вытащить его с помощью буксиров не увенчались успехом. Был задействован земснаряд, с помощью которого из-под носа контейнеровоза извлечено более 17 тыс/ тонн песка. В субботу источник в управлении водной артерии Египта сообщил ТАСС, что буксирам удалось немного сдвинуть севший на мель поперек русла Суэцкого канала контейнеровоз.